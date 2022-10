ತಮಿಳರು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲ: ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆಯ್ತು ಕಮಲ್‌ ಹಾಸನ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

ಚೋಳ ರಾಜ ಹಿಂದೂವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಕಮಲ್‌ ಹಾಸನ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕಮಲ್‌ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ತಮಿಳರು ಹಿಂದುಗಳಲ್ಲ ಎಂಬ ಹ್ಯಾಷ್‌ ಟ್ಯಾಗ್‌ ಸದ್ಯ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Big Breaking:

Actor, Director Kamal Hassan says Tamils are Not Hindus.

He quoted that in the period of "Raja Raja Cholan" their nothing called "Hindu".

We belong to Saivam and Vainavam.#TamilsAreNotHindus pic.twitter.com/JU7ZC9mfaz

