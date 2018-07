ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಮುಲ್ಕ್'!

ನವದೆಹಲಿ: ಉಗ್ರರು ನಡೆಸಿದ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕ ಶಂಕಿತ ಆರೋಪಿ. ಆ ಯುವಕನ ಮನೆಯವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಅಪ್ಪ. ಆದರೆ ನಾನಿನ್ನು ವಾಪಸ್ ಬರಲಾರೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮಗ. ಓರ್ವ ಯುವಕನ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಅಸಹಾಯಕರಾದ ಆ ಕುಟುಂಬ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮುಲ್ಕ್ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಮುಲ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ಕಪೂರ್, ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕ್ ಬಬ್ಬರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಲ್ಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥಾವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸೋಮವಾರ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‍‍ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ತಾಪ್ಸಿ Here it is…… Kya yeh Mulk aapka Mulk hai??? (ಈ ಸಮುದಾಯ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವೇ?) ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.

Kya yeh Mulk aapka Mulk hai???https://t.co/xJPrcPuxjs

— taapsee pannu (@taapsee) July 9, 2018