2.0 ಟೀಸರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ರಜನಿ–ಅಕ್ಷಯ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಗಿಫ್ಟ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 2.0 ದ ಟೀಸರ್‌ ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಸಿಕರಿಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಗಿಫ್ಟ್‌ ದೊರೆತಂತಾಗಿದೆ.

₹ 540 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಜನಿ ಹಾಗೂ ಕಿಲಾಡಿ ಅಕ್ಷಯ್‌ ನಡುವಣ ಕಾದಾಟ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಬಗೆಗಿನ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಂಗು ತುಂಬಿದೆ.

ಜನರ ಬಳಿ ಇರುವ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಾ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಟೀಸರ್‌, ರಜನಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ‘ಚಿಟ್ಟಿ’(ರೋಬೋಟ್‌) ಪಾತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ರಜನಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಹಾಗೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಮಿ ಜಾಕ್ಸನ್‌ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ

ಶಂಕರ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಚಿತ್ರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏಷ್ಯಾದ ಬಿಗ್‌ ಬಜೆಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಸರ್‌ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್‌ 29ರಂದು ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.

I am exceptionally proud and honoured to present the MEGA and MAMMOTH cinema experience - @shankarshanmugh's EXCEPTIONAL vision is soon coming your way. Watch this space for more! #2Point0 @apoorvamehta18 @rajinikanth @akshaykumar @LycaProductions @DharmaMovies @arrahman pic.twitter.com/V6aerQIPTg

— Karan Johar (@karanjohar) September 7, 2018