ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಗಳಗಳನೆ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್

<p>ಬಾಲಿವುಟ್ ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ ‘ಏಕ್ ದಿನ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಧ್ವನಿಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದು, ಮಗನ ನಟನೆ ಕಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಟ ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ 'ಏಕ್ ದಿನ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಇದು ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ 3ನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಮಗನ ನಟನೆ ಕಂಡು ಭಾವುಕರಾದ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಬಳಿಕ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಯವರನ್ನು ‘ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಪಲ್ಲವಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಏಕ್ ದಿನ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸುನಿಲ್ ಪಾಂಡೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್, ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಪರ್ಣಾ ಪುರೋಹಿತ್ ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಏಕ್ ದಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾಯಿಪಲ್ಲವಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 1 ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.</p>