ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema

ಕೊನೆಗೂ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂತು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ 'ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್'

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:32 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:32 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Aamir Khan on Bollywood: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ; ಅಮೀರ್‌ ಖಾನ್
Aamir Khan on Bollywood: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ; ಅಮೀರ್‌ ಖಾನ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:₹100 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಅಮೀರ್‌ ಖಾನ್‌ ಅಭಿನಯದ 'ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್‌ ಪರ್'
₹100 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಅಮೀರ್‌ ಖಾನ್‌ ಅಭಿನಯದ 'ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್‌ ಪರ್'
BollywoodBollywood filmAamir Khansonylive streaming

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT