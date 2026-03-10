ಕೊನೆಗೂ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂತು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ 'ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್'

<p>ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿರ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ಸಂಯೋಜಿತ ಸಿನಿಮಾ ‘ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್’ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ 1 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. </p><p>ನೋಡುಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ನಟನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆರ್.ಎಸ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ₹250 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು.</p>.Aamir Khan on Bollywood: ಬಾಲಿವುಡ್ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ; ಅಮೀರ್ ಖಾನ್.₹100 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್' .<p>‘ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೋನಿ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲಿದೆ. ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್ ಸಿನಿಮಾವು ಸೋನಿ ಲೈವ್ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್ ಸಿನಿಮಾವು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಮೂಲದ ‘ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್‘ ಸಿನಿಮಾದ ರೀಮೆಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರನಾಗಿ ಗುಲ್ಶನ್ ಅರೋರಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಜೈಲು ಸೇರುವ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಬರುತ್ತದೆ.</p><p>ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗೆಯಾದಾಗ, ಅಂದರೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೇ-ಪರ್-ವ್ಯೂ (ಪಾವತಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ₹100 ಪಾವತಿಸಬೇಕಿತ್ತು.</p><p>ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜೆನಿಲಿಯಾ ದೇಶ್ಮುಖ್, ಆಶಿಶ್ ಪೆಂಡ್ಸೆ, ಆರೂಶ್ ದತ್ತಾ, ಆಯುಷ್ ಬನ್ಸಾಲಿ, ರಿಷಿ ಶಹಾನಿ, ಗೋಪಿಕೃಷ್ಣನ್ ಕೆ ವರ್ಮಾ, ರಿಷಬ್ ಜೈನ್, ವೇದಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಿಮ್ರಾನ್ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್, ಸಂವಿತ್ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ನಮನ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>