ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್‌ ಮದುವೆ; ಯಾವಾಗ?

<p>61ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ 47 ವರ್ಷದ ಗೌರಿ ಸ್ರ್ಪಾಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜುಲೈ 5ರಂದು ಹಸೆಮಣೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ವರದಿಗಳು.</p><p>ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಗೌರಿ ವಿವಾಹ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಮಾರ್ಚ್ 14 ರಂದು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು 61ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಗೌರಿ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಬಳಿಕ ನನಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಜೋಡಿ ಎನಿಸಿತ್ತು. ಅವರ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಕಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗೆಳತಿ ಗೌರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು 1986 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿ ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹ ಆಗಿದ್ದರು. 16 ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ 2002ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು 2005 ರಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹ ಆಗಿದ್ದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ದೂರವಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಮೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಜುನೈದ್ ಖಾನ್, ಇರಾ ಖಾನ್, ಆಜಾದ್ ರಾವ್ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗೌರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ </p><p>ಗೌರಿ ಅವರು ಆಂಗ್ಲೋ-ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ತಮಿಳು-ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೂಲದವರಾದರೆ, ತಾಯಿ ಪಂಜಾಬಿ-ಐರಿಶ್ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಸದ್ಯ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು <strong>‘ಲಾಹೋರ್ 1947‘</strong> ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>