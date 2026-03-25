Kannada Movies: ‘ಶಿಲ್ಪಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌’ನಲ್ಲಿ ನಟ ಅಭಿಜಿತ್‌ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ

ಹಾರರ್, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ 'ಶಿಲ್ಪಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಅಭಿಜಿತ್ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೀವ್ ಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 

'ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಹುಳುಕು, ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷ ಹಾಡು ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೀವಲ್ಲಾ ಅದು ದೊಡ್ಡ...' ಹಾಡಿಗೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಟ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ. ಅನಿರುದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ' ಎಂದರು ನಿರ್ದೇಶಕ. 

ಈ ಹಿಂದೆ 'ಉಪೇಂದ್ರ' ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಶಿಲ್ಪಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಮ್ಮದೇ ಹೆಸರಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಾಲಯಂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಶೋಭರಾಜ್, ನಾಗೇಂದ್ರ ಅರಸ್, ಶಂಖನಾದ ಆಂಜಿನಪ್ಪ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮುಂತಾದವರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಭಾರತೀಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ, ಡಿ.ಮಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನವಿದೆ.