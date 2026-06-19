ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ನಟ ಸುದೀಪ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾವನೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜನ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಗರದ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಂದನವನದ ತಾರಾ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಪಾದಕ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p><p>ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 30 ವರ್ಷದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸುದೀಪ್ ‘ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಕ್ಷಣವು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಕಥೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಮನರಂಜನೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದಾದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸುದೀಪ್ ‘ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮೊದಲು 20 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ಸಿನಿಮಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜನರು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸುದೀಪ್ ‘ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿನಿ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>