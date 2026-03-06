ಸಂದರ್ಶನ | ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪಯಣ: ನಟ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ

‘ಕಾಂತಾರ’ದೊಂದಿಗಿನ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣದ ಬಳಿಕ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಎರಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಶಕ್ತಿ, ಅನುಭವವೂ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಂತೆ!
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಯಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ...
2021ರಲ್ಲಿ ‘ಕಾಂತಾರ’ದ ಕಲ್ಪನೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿತ್ತು. 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊತ್ತ ಒಂದು ಹೊರೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾತ್ರೆಯ ಆರಂಭ. ನನ್ನೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಯೋಚನೆಗಳು, ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇವೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ತಯಾರಿ, ಬರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನನ್ನ ‘ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್’ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ‘ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ .ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು’ ಆದ ಮೇಲೆ ನನ್ನದೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ‘ಜೈ ಹನುಮಾನ್’ನಲ್ಲಿ ‘ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್’ ಕೂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನೊಳಗೊಂದಿಷ್ಟು ಕನಸುಗಳು ಇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂತೂಹಲಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಕೊಂಚ ಸಮಯಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕನಸಿತ್ತು. ಅದೇನಾಯಿತು?
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಖರೀದಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಹಣ ಮರಳಿ ಬರುವುದೂ ಮುಖ್ಯ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಸಿನಿಮಾ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ‘ಶಿವಮ್ಮ’ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಗಳಿಕೆ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಜೆಟ್ ಆದ ಅನುಭವಗಳೂ ನನಗೆ ಆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಈ ಮಾದರಿಯ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನೋಡುತ್ತೇನೆ.
‘ಕಾಂತಾರ’ದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆ..
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಆಗುತ್ತಾ ಅನುಭಗಳು ದೊರಕಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜೀವನದಂತೆ ಸಿನಿಮಾವೂ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಕಾಂತಾರ’ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ‘ಕಾಂತಾರ–ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯ’ ಮಾಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರಣಿಯಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರಕಥೆಗೆ ಕೂತಾಗಲೇ ಚರ್ಚಿಸಿದೆವು. ಮೊದಲ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರದ ಬಳಿಕ ಸರಣಿಯಾಗಿ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದೆವು. ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ತಾಳ್ಮೆ, ಸಮಯ, ತಂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಸವಾಲುಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾದವು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿತು, ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕಸಿಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಹೊಸಯಾತ್ರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಿದೆ.
‘ಜೈ ಹನುಮಾನ್’ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಯ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು?
ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸ್ಟುಡಿಯೊದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದು 6–8 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದು ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಉಳಿದ ಕಲಾವಿದರು ಅವರವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಡಬ್ ಆಗಲಿದೆ. ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಡಬ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಿನಿಮಾ ಇದಲ್ಲ.
ಶಿವಾಜಿ ಕುರಿತಾದ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿವೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೀರಿ?
ಇದೊಂದು ಪೂರ್ಣವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾ. ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಥೆ ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ.
