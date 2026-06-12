ನಾನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ,ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ:ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಕಿಡಿ

<p>ಹಿರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿವೆ.</p><p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ದುರಂತಕ್ಕೆ ವರ್ಷ: ಅಪಘಾತದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ.. .ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಸಿ-295: ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವಿಶೇಷಗಳೇನು?. <p>'ಯಾರೋ ಅವಿವೇಕಿಗಳು ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವ ಮುಂಚೆಯೇ ನಾನು ನಿಧನವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವದಂತಿಗಳು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು. ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನೂರು ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ವಿಡಿಯೊಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಣ್ಣ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನೂರು ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.'ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ' ಚಿತ್ರ ಸ್ಥಗಿತ: ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ಕಿಚ್ಚ!.ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಭೇಟಿ; ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೂ ಇದೆ ದಶಕಗಳ ನಂಟು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>