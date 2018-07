56ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಟ ಶಿವರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಗುರುವಾರ 56ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಶಿವಣ್ಣ ‘ದಿ ವಿಲನ್‌’, ‘ದ್ರೋಣ’, ‘ರುಸ್ತುಂ’ ಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ವಿಧಿವಶರಾದ ಕಾರಣ ಶಿವಣ್ಣ ಜನ್ಮದಿನದ ಅದ್ದೂರಿತನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿಯೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.

*

Many many happy returns of the day to the sweetest person in KFI :) so much of positive energy every time we meet him :) LONG live #shivanna :) @niveshiv wish him good health n happiness from team #SakkathStudio #HappyBirthdayShivanna pic.twitter.com/d7kffbONJ5

— RJ PRA DEE PAA (@RJPRADEEPA) July 11, 2018