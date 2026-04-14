ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಸಿನಿಮಾಕಾನ್2026'ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹಾಗೂ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್, ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರನ್ನು 'ಸಿನಿಮಾಕಾನ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬರುವ 'ಅಸ್ತ್ರವರ್ಸ್', 'ರಾಮಾಯಣ', 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ..ಮತ್ತೆ ಬದಲಾದ ರಜನಿ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಟನೆಯ ತಲೈವರ್ 173' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ.ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್, 'ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದರೂ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಹೃದಯವೂ ಈ ಕಥೆಯ ಜೊತೆ ಮಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ನಾವು, ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು, ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಆಪ್ತವಾದ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಕಥೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸದನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾದುದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.