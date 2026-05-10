ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರದ್ದು ‘ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಸಿನಿ ತಾರೆಯರು

ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 'ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿರುವ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, 'ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಟ ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ' ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣಲಿ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸತ್ಯರಾಜ್ ಅವರು 'ಕೊನೆಗೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅಣ್ಣಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅವರ ಗೆಲುವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪಾಠವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನಟಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡು 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಸರ್' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ 'ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.