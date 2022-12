‘ಪುಷ್ಪ’ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್‌ ಅಲ್ಲ!

ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಸಿನಿಪಯಣದಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ‘ವೇದ’. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ ಬಗೆ..

ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಅರಿತಿದ್ದೆ. ಕಥೆ ಕೇಳುವಾಗ, ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಮೂಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆ. ಇಂಥ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ‘ವೇದ’ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ದೊರಕಿದಾಗ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಯೋಚನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ‘ಮಗಳು ಜಾನಕಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಈ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊಸಬಳು. ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವುದು ‘ಭಾವಚಿತ್ರ’ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಹೊರಬಂತು. ‘ಹೀರೋ’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ನಟನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಮುಂಚೆ ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ, ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಪಾತ್ರವೇ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ತುಡಿತ ಸದಾ ಜಾಗೃತವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ‘ವೇದ’ದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಿತ್ತು.

ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಏಕಿಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಿ?

ನಾನು ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಬಹಳ ದೈವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೀವನವೇ ನಮ್ಮದು. ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬಂದ ನನಗೆ ರಿಸ್ಕ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಈಜುವಾಗ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವಂಥ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್‌ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಂತೇ ನನ್ನ ಜೀವನವೂ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನುವುದು ಬೃಹತ್‌ ಜಗತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಇರಲು ನನಗಂತೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕಥೆ ಬಂದಾಗ, ಈ ರೀತಿಯೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ, ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಟನೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ‘ವೇದ’ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತೋಚದಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಗಾನವಿಯವರ ಪ್ರಕಾರ ‘ವೇದ’ ಎಂದರೆ?

‘ವೇದ’ ಎಂದರೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ. ಅದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆಮ್ಮೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. Be a man like Vedha. ಮಹಿಳೆಯೂ ‘ವೇದ’ನಂತೆ ಇರಬಹುದು, ಆಗಬಹುದು. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಹೀರೊ ಆಗಿ, ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಕರುನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಥಾಹಂದರದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾಜೂಕಿನಿಂದ ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಹರ್ಷ ಅವರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಪುರುಷನ ಶಕ್ತಿಯ ಅನಾವರಣವೇ ‘ವೇದ’.

ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಜೊತೆ ನಟನೆಯ ಅನುಭವ...

ನಿರ್ದೇಶಕ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅಚ್ಚೊತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹರ್ಷ ಅವರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಆ ಪಾತ್ರದೊಳಗೆ ಇಳಿದು ನಟಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ‘I want to be in an unlearn space’. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕಿಳಿದ ಬಳಿಕ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಜೊತೆ ನಟನೆ, ಸುಂದರವಾದ ಅನುಭವ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌, ಎ.ಹರ್ಷ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ. ಇಂತಹ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಸರಿ.

‘ವೇದ’ದಲ್ಲಿನ ‘ಪುಷ್ಪ’...

(ನಗುತ್ತಾ...) ‘ಪುಷ್ಪ’ ಫ್ಲವರ್‌ ಅಲ್ಲ! ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಪುಷ್ಪ..ಪುಷ್ಪ’ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಗಂಭೀರ ವದನೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಹುಣ್ಣಾಗುವಷ್ಟು ನಗು ಉಕ್ಕಿಬಂದಿತ್ತು. ಉಮಾಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಜೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ನಟನೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಅದ್ಭುತ.

ಗಾನವಿ ಅವರ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳು..

ನನ್ನ ತೆಲುಗಿನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ, ಅಜಯ್‌ ಸಾಮ್ರಾಟ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ಆಶಿಶ್‌ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಟಿಸಿರುವ ‘ರುದ್ರಾಂಗಿ’ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ‘ವೇದ’ದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.