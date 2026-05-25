ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೈದರೂ ಅದು ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಪ್ರತೀಕ: ಇಂಚರಾ ಜೋಶಿ

ಇಂಚರಾಳಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ?

ಆಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿಸಿ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 'ಶ್ರುತಿ' ಪಾತ್ರದ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಂಚರಾ ಹೇಗೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರುತಿ ಕೂಡ ಎಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ 'ಆಸೆ' ಮೂಲ ಕಥೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಪಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದೆನಿಸಿತು. ಆಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ–ಮನೋಜ್ರಿಗೆ ಎದುರಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾಳೇ ಎನ್ನುವುದು ಇದಕ್ಕಿರುವ ಮಹತ್ವ. ಈ ಪಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಷ್ಠೂರವಾಗಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು?

ಕಥೆಯ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ವಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಳು. ಸೂರ್ಯನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದೆ. ಶ್ರುತಿ ದಡ್ಡಿ ಆಕೆಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಂತು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಗಳಿಲಿ ಅಥವಾ ಬೈಯಲಿ ಅದು ಪ್ರಂಶಂಸೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಶ್ರುತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರು ಶ್ರುತಿ ರೀತಿನೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಪೂರ್ವ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ನೇರಾ ನೇರ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಸರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನೇರವಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಖಳನಾಯಕರಾಗುವ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು.

ಇಂತಹ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕೊರಗು ಇದೆಯಾ?

ಹಿಂದಿಯ 'ದಿಯಾ ಔರ್ ಬಾತೀ ಹಮ್' ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಒಂದು ಇದೆ. ಆಕೆ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ದಕ್ಷವಾಗಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ. ಹೀಗೆ ಅಳಮುಂಜಿಗಿಂತ ವಕೀಲೆ, ವೈದ್ಯಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೂ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸದೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆಯಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಯಾವ ತಂತ್ರ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ?

ನಟನೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಾನು ನಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾನು ನಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತೀರಿಹೋದರು. ನಟನೆಯನ್ನು ಅವರು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆದವು. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಬುದ್ಧಳಾದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ತುಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮನಸಿನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಕಿರಿಕಿ