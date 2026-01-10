ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ಮೋಜುಮಸ್ತಿ: ನಟಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

<p>ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ನಟಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೆ ಚೀನಾ, ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಟಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರು ಮಗಳಾದ ಆರಾಧನಾ ರಾಮ್, ಮಗನಾದ ಆರ್ಯನ್ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ನಟಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೀನಾ, ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಇವರೇ ರಾಯನ ಜೊತೆ ಕಾರಿನೊಳಗಿದ್ದ ಬ್ಯೂಟಿ; ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸುಂದರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಶುರು.ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಟಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ.<p>ನಟಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಆಗಾಗ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿ, ಮಗ ಹಾಗೂ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. </p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಚೀನಾ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಜುಮಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಫೋಟೊದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫೋಟೊಗೆ ಕುಟುಂಬ, ಆಹಾರ, ನಗು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಅಡಿ ಬರಹ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>