ಅರ್ಷ್‌ ಕೈಹಿಡಿದ ಮೆಹ್ರೀನ್‌

ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಮೆಹ್ರೀನ್ ಪಿರ್ಜಾದಾ ಅವರ ಮದುವೆ ಅರ್ಷ್ ಔಲಾಖ್ ಎಂಬುವವರೊಂದಿಗೆ ಭಾನುವಾರ (ಏ.26) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಷ್ಟೇ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಹ್ರೀನ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಕೃಷ್ಣ ಗಾಡಿ ವೀರ ಪ್ರೇಮಗಾಥಾ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಮೆಹ್ರೀನ್, 'ಎಫ್2–ಫನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್, 'ಮಹಾನುಭಾವುಡು', 'ರಾಜಾ ದಿ ಗ್ರೇಟ್' ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಯುವ ನಾಯಕ ಭವ್ಯ ಬಿಷ್ಣಾಯ್ ಎಂಬುವವರ ಜೊತೆ ಮೆಹ್ರೀನ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು. ಕೆಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿತ್ತು.</p>.<p>ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ನೀ ಸಿಗೋವರೆಗೂ' ಸಿನಿಮಾಗೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮೆಹ್ರೀನ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಮೆಹ್ರೀನ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.