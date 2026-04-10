ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ದೇಗುಲದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ನಭಾ ನಟೇಶ್

ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಅವರು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕುರಿತು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, 'ನನ್ನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ ಶೃಂಗೇರಿಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಊರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಭಾವನೆ. ತುಂಗಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ನಡುವಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಲಿದಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಿಂತಕನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಪಾರ' ಎಂದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಶೃಂಗೇರಿ ಶಕ್ತಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಶ. 1338ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ, ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಾಲಯವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಸಾಮರಸ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇದು ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿಯ ಕೆತ್ತನೆ ಹಾಗೂ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ಭವ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಆ ಕಾಲದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ತಂಭವು ಒಂದೊಂದು ರಾಶಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಆಯಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಅಂದಿನ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅರಿವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.