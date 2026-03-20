ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ‘ಶೇಕ್ ಇಟ್ ಪುಷ್ಪವತಿ’ ನಿಮಿಕಾ ರತ್ನಾಕರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 20 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:26 IST
ನಿಮಿಕಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಅವರು ‘ಕ್ರಾಂತಿ’ ಚಿತ್ರದ ‘ಶೇಕ್ ಇಟ್ ಪುಷ್ಪವತಿ’ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.

ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಿಮಿಕಾ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಮಿಕಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಂದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಮಿಕಾ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ನಿಮಿಕಾ ‘ರಾಮಧಾನ್ಯ’ವೆಂಬ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು.

‘ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಗರ್ ಸಫಾರಿ’, ‘ಗೆರಿಲ್ಲಾ ವಾರ್‘ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಿಮಿಕಾ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

