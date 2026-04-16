ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್

ಚಂದನವನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾ, ಆಗಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಇದೀಗ ರಾಧಿಕಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಉಡುಗೆಗೂ ಸೈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗೂ ಸೈ ಎನ್ನುವಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಚಿತ್ತಾರವಿದೆ. ಸೀರೆಯ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಕೈಬಳೆ ಹಾಗೂ ಕಿವಿ ಓಲೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಫೋಟೊಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು 'ನಮ್ಮ ರಾಧೆ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು 'ಇಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಮ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.