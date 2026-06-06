ಸಿನಿ ಸಿಪ್: ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಆಡಿದ್ದ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು...

<p>ಕಳೆದ ವಾರ 'ಸಿನಿ ಸಿಪ್' ನಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಬದುಕಿನ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿಕರ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಇದೇ ಅಂಬರೀಶ್ ಮಾತಿಗೆ ತುಸು ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದುದು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಗಳ ನಡೆದರೂ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಗಲಿಕೆಯ ನಂತರ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ಅಂಬರೀಶ್. ಒಮ್ಮೆ ರಮ್ಯಾ ವಿಪರೀತ ರಚ್ಚೆ ಹಿಡಿದ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿತ್ತು. </p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು 'ದಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಇಂಪ್ಲಾಯೀಸ್' (ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಐ ಸಿ ಇ) ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇತರ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದವು. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಒಂದೂ ಮಾತನ್ನು ಆಡಲಿಲ್ಲ. 'ಡಾನ್ 3' ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ಇನ್ನು ಮೂರು ವಾರ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ದಿಢೀರನೆ ರಣವೀರ್ ಹೊರನಡೆದದ್ದೇ ಅವರ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ಘಟನೆ ನೋಡಿದಾಗ, 2009ರಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯಗಾರರ ಸಂಘ ನಿಷೇಧಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಸಂಗ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ.</p>.ಸಿನಿ ಸಿಪ್: ನಟ ಅಂಬರೀಶ್ ಕರ್ಣ ಆದದ್ದು ಹೀಗೆ....ಸಿನಿ ಸಿಪ್: ಎಲ್ಲರಂತಲ್ಲದ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ .ಸಿನಿ ಸಿಪ್: ಅಣ್ಣಾವ್ರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದಿನದ ವಿದ್ಯಮಾನ; ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?.ಸಿನಿ ಸಿಪ್: ಅಣ್ಣಾವ್ರು ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ದು....<p>ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಜಸ್ಟ್ ಮಾತ್ ಮಾತಲ್ಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭ ಅದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಬ್ಬಾಯಿನಾಯ್ಡು ಸ್ಟುಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಶೂಟಿಂಗ್. ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾದ್ದರಿಂದ ನೃತ್ಯಗಾರರ ಹಿಂಡೇ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ರಮ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ದರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಅಶ್ಲೀಲ ಪದ ಬಳಸಿ ನೃತ್ಯಗಾರರನ್ನು ಬೈದರು. ಮುಂದೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವಾಯಿತು.ಸುದೀಪ್ ಆಗ ನೃತ್ಯಗಾರರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತರು. </p><p>ಇನ್ನು ರಮ್ಯಾ ಅಭಿನಯದ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ನರ್ತಕರ ಸಂಘ ಘೋಷಿಸಿತು. ರಮ್ಯಾ ಕೂಡ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದೂರು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು. ನಟಿಯು ಅವಾಚ್ಯ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದು, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಹರ್ಷ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ ದಿನ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗಂತೂ ಈ ಘಟನೆ ವಿಪರೀತ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಅವರು ಜಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕೆ. ಮಂಜು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕೆಲವರು ರಮ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಹೇಳಿದರು.</p><p> ರಮ್ಯಾ ಹರ್ಷ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸುದೀಪ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ರಮ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇ ಮುಗಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ರಮ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹದ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡಿದರೆನ್ನುವುದು ಬೇರೆ ಮಾತು.ರಮ್ಯಾ ಕೆಲವು ಸಲ ಇಂತಹ ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತಾಗೂ ಅವರಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪುಕಾರು ಎದ್ದಿತ್ತು. ಅದರ ನಡುವೆಯೇ ಕವಿತಾ ಲಂಕೇಶ್ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಹಾಕಿಕೊಂಡು 'ತನನಂ ತನನಂ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. </p><p>ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಮ್ಯಾ ಆಗಿನ್ನೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಿಢೀರನೆ ಘೋಷಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಅದಾಗಲೇ 'ನೀರ್ ದೋಸೆ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದರಾದರೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿದದ್ದು ವಿವಾದವಾಯಿತು. </p><p>ರಮ್ಯಾ ಪಾತ್ರದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಬಂದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಡೀ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ರಮ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಬರೆದಿದ್ದುದಾಗಿ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದರು. 'ಲಕ್ಕಿ' ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಟ ಯಶ್ ಅವರಿಗೂ ಸುದೀಪ್ ತರಹದ್ದೇ ಧೋರಣೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಮ್ಯಾ ಕೆಣಕಿದ್ದರು. 'ನಾನು ಜನ್ಮಜಾತ ನಟ ಅಲ್ಲ. ರಮ್ಯಾ ಜನ್ಮಜಾತ ನಟಿ. ಸದಾ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರೂ, ರಿಹರ್ಸಲ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಅವರು ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಯಶ್ ಆಗ ಮಾತಿನ ಮಾಂಜಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 'ಜಾನಿ ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಮೇರಾ ಕಾಮ್' ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರೂ ರಮ್ಯಾ ವರ್ತನೆಯ ಬಿಸಿ ಉಂಡಿದ್ದರು.</p><p>ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನಟ, ನಟಿಯರು ದಿಢೀರನೆ ಅಭಿನಯಿಸುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಹಾಲಿವುಡ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ತಮ್ಮನ್ನು ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. </p><p>ಕಂಗನಾ ರನೌಟ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತಾವೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಎದುರಾಯಿತು. 'ಓಡುವ ಕುದುರೆ' ಎಂದೇ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಬಣ್ಣಿತವಾಗಿದ್ದ ನಟ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ತಮಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಡೆಯವರಿಂದ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. </p><p>ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿವೇಕ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಪಂಜಾಬಿ ನಟ ಹಾಗೂ ಗಾಯಕ ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೊಸಾಂಜ್ ಅವರು 'ಸರ್ದಾರ್ 3' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಟಿ ಹಾನಿಯಾ ಅಮೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ. </p><p>ಇಂತಹ ಸಾಲು ಸಾಲು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ರಮ್ಯಾ ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಸುದೀಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪದವು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶಂಕರೇಗೌಡರಿಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ಹೊರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. 'ಡಾನ್ 3' ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ರಣವೀರ್ ಹೊರಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ನಷ್ಟ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಎಂದೇ ಈಗ ಚರ್ಚಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>