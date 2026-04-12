ನನ್ನ ರಕ್ತ ಕುದಿಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಲೆ, ನಾಯಿಗಳ ಹಲ್ಲೆ ಖಂಡಿಸಿ ಭಾವುಕರಾದ ರಮ್ಯಾ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನೆನೆದು ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಮ್ಯಾ ಅವರು 'ನನ್ನ ರಕ್ತ ಕುದಿಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. </p><p>ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಮಾತನಾಡಿ 'ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೌರ್ಯದ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ ನನಗೆ ರಕ್ತ ಕುದಿಯಿತು. ನಾವು ನಂಬುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಣೆಯಾದ ನಾಯಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.