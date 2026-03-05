ರಶ್ಮಿಕಾ–ವಿಜಯ್ ಆರತಕ್ಷತೆ: ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್

<p>ತಾರಾ ಜೋಡಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ ಅರತಕ್ಷತೆಯಲ್ಲೂ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಫೆಬ್ರುವರಿ 26ರಂದು ಉದಯಪುರದ ಐಟಿಸಿ ಮೆಮೆಂಟೋಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿರೋಶ್ ಜೋಡಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು.</p><p>ತಮ್ಮ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬನಾರಸ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಶೈಲಿಯ ಜ್ಯುವೆಲರಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ರೇಷ್ಮೆ ಧೋತಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಚಿನ್ನದ ಹಾರ, ಕಿವಿಗೆ ಸ್ಟಡ್ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಮರ್ಬಂಧ್ ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. </p>.ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸೋನು ಸೂದ್ ನೆರವು.<p>ಇದೀಗ, ಈ ಜೋಡಿ ಆರತಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಉಡುಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ತಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿರೋಶ್ ದಂಪತಿಯ ಅದ್ದೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀರೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಎಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಸೂತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉಡುಗೆಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ಇನ್ನು, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ರೇಷ್ಮೆ ಪಂಚೆ ಹಾಗೂ ಶಲ್ಯ ಧರಿಸಿ ಆರತಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>