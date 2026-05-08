ಅವಾಚ್ಯ ಪದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್: ದೂರು ನೀಡಿದ ‘ಉರಿ’ ನಟಿ

ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಲು ಬಂದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಘಟನೆಯ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ, 'ಉರಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ʼ ಚಿತ್ರದ ನಟಿ ರಿವಾ ಅರೋರಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ಏಪ್ರಿಲ್ 26ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 3:30ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಆ ವೇಳೆ ಆತ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡುವ ಬದಲು ಅವಾಚ್ಯ ಪದಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. ಅವನ ವರ್ತನೆ ಕಂಡು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಗದರಿಸಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ (ನಿಶಾ ಅರೋರಾ) ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಲು ಬಂದಾಗ ಆ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅವರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾನೆʼ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ʼಗಲಾಟೆ ಜೋರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಲು ಮುಂದಾದನು. ಅದೇ ವೇಳೆ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಅವನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಂದತೆ ತಡೆದರು. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಗೌರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧವೂ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆʼ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.