ಶನಿವಾರ, 9 ಮೇ 2026
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ: ಸಹಜ ಸುಂದರಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಿವು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 9 ಮೇ 2026, 8:13 IST
2015ರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂನ ʼಪ್ರೇಮಂʼ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಮೇರು ನಟಿಯಾಗಿ ಆಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮೀರ್ ತಾಹೀರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ʼಕಾಲಿʼ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಅಂಜಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೌತಮ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ʼಗಾರ್ಗಿʼ ಚಿತ್ರವು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರಗು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಟ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪರಂವಃ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್‌ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮುಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ʼಫಿದಾʼ ಚಿತ್ರವು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ತೇಜ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಭಾನುಮತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ 'ವಚ್ಚಿಂದೆ' ಹಾಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇಜರ್‌ ಮುಕುಂದ್‌ ವರದರಾಜನ್‌ ಅವರ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ʼಅಮರನ್‌́ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಸಾಯಿಪಲ್ಲವಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

