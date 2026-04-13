Sandalwood: ಅದಿತಿಯ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 'ಅದಿತಿ' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿವೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ರೋಜರ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಚಿತ್ರ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೆಸರಿನ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು? ಯಾಕೆ ಬಂದಳು? ಏನು ಮಾಡಿದಳು? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಕುತೂಹಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೇವಲ ಐದು ಶಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯ 20–25 ನಿಮಿಷ ಇರಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲೆಯಾಳ ಹಾಗೂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದರು ನಿರ್ದೇಶಕಿ.</p>.<p>ವ್ಯಾಲೆರಿನಾ ಮರಿಯ ರೋಜರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಸನ್ ರೋಜರ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನಾ ಸಣ್ಣಪ್ಪನವರ, ಹರ್ಷಿತಾ ಕಲ್ಲಿಂಗಲ್, ಯಶಾ, ಆರತಿ, ನಿಸರ್ಗ ಮಂಜುನಾಥ್, ಡ್ಯಾನಿ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಮುಂತಾದವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಮೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ-ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಸಂಗೀತ, ಪಿ.ಕೆ.ಹೆಚ್.ದಾಸ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ, ಸೋಲೋಮನ್.ಕೆ.ಜಾರ್ಜ್ ಸಂಕಲನವಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಕನಕಪುರ ಮುಂತಾದೆಡೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಚಿತ್ರ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.