ಅಪ್ಪು ನಟನೆಯ ‘ಆಕಾಶ್’ ಮರುಬಿಡುಗಡೆ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ

<p>ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ರಮ್ಯಾ ನಟನೆಯ 'ಆಕಾಶ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.ಪುನೀತ್ ನಟನೆಯ 'ಆಕಾಶ್' ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ: ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪು ಅಬ್ಬರ.<p>ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೂವಿನ ಹಾರದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಆಕಾಶ್' ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಪ್ಪು ಎಂಟ್ರಿ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಿಳ್ಳೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೊತೆಗೆ 'ಅಪ್ಪು.. ಅಪ್ಪು'..ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಪ್ಪು ಭಾವಚಿತ್ರದ ಎದುರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಆಕಾಶ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರು, ಈ ಚಿತ್ರದ 'ನೀನೇ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲಾ ನೀನೇ' ಹಾಡನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ, ನಟಿ ರಾಶಿಕಾ ಅವರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಟ ಶಿವಣ್ಣ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು 2005ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಆಕಾಶ್' ಚಿತ್ರದ 25ವಾರಗಳ ಸಂಭ್ರಮದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, 'ನನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>