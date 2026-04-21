‘ಧುರಂಧರ್’ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ‘ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ’ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?

ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಚಿತ್ರವು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್ –2' ಸಿನಿಮಾದ ಜೊತೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.</p><p>ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ ಕಥೆಯುಳ್ಳ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸೋಮವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ₹29 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹77.34 ಕೋಟಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ₹106.34 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು 'ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಚಿತ್ರವು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ₹3000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈಗಲೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ನಡುವೆಯೂ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷರನ್ನು ಸೆಳೆದು ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. </p><p>ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರ ತಂಗಿಯಾಗಿ ಮಿಥಿಲಾ ಪಾಲ್ಕರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ, ಟಬು, ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್, ಮನೋಜ್ ಜೋಶಿ, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್, ಜಿಶು ಸೇನ್ಗುಪ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.