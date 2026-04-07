PHOTOS: 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ವೇಳೆ ವಿಭಿನ್ನ ವೇಷ ತೊಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ್‌

ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾವು ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಾರರ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಮನರಂಜನಾ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ನಟನಟಿಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರಾದ ಟಬು, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಒಂದು ಭೂತ ಬಂಗಲೆ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಆ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಟಬು ಇದ್ದಾರೆ.