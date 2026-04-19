ತಂದೆ ತಾರಾ ನಟ, ಆದ್ರೂ ₹4,500 ಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಗ

ಬಾಲಿವುಡ್ನ ತಾರಾ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ನಟನೆಯ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಆರವ್ ಭಾಟಿಯಾ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಭಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಆರವ್ ಭಾಟಿಯಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಅವನು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕರಕುಶಲತೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವನು ಜನಸಮಾನ್ಯರಂತೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾವಿಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಸಮಾನರು. ಆರವ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರವ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ವಿವಿಧ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕುರಿತು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ₹4,500 ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಒಂದೇ, ಯಾರಿಗೂ ನಿನ್ನಿಂದ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಯಾರಿಗೂ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ದಂಪತಿಗೆ 2002 ಆರವ್ ಭಾಟಿಯಾ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ಲಂಡನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.