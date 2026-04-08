ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯ್‌–ಟಬು

'ತು ಚೋರ್ ಮೇ ಸಿಪಾಯಿ', ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಹೇರ ಫೇರಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಟಬು 25 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಷಯ್ ನಟನೆಯ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲ' ಏ.17ರಂದು ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. 'ಹೇರ ಫೇರಿ', 'ಹಂಗಾಮ', 'ಹಲ್ಚಲ್', 'ಗರಂಮಸಾಲ', 'ಭಾಗಂಭಾಗ್', 'ಭೂಲ್ಭುಲ್ಲಯ್ಯ', 'ಖಟ್ಟಮೀಟ' ಮುಂತಾದ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಹೇರ ಫೇರಿ'ಯ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಕೂಡಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಕ್ಷಯ್, '39 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯದಿಂದ ನಾನು ಟಬುವನ್ನು ಬಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಆಕೆ. ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು 35 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ನಾನು ಹಾಗೂ ಟಬು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಡಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟಬು ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾನು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿದ್ದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಹಾಗೂ ಟಬು ಜೊತೆಯಾಗಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿತ್ತು' ಎಂದರು.

ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್ನಲ್ಲಿ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲ' ಸಿನಿಮಾವಿದ್ದು, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಶೋಭಾ ಕಪೂರ್ ಹಾಗೂ ಏಕ್ತಾ ಆರ್.ಕಪೂರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೆರಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಹೈವಾನ್'ನಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೂ 'ಹೇರ ಫೇರಿ–3'ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಬಣ್ಣಹಚ್ಚಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260408-4-1042159916