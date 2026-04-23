ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರಿಬ್ಬರು ಅನೀಸ್ ಬಾಜ್ಮಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮ್ ಔರ್ ಶ್ಯಾಮ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, 'ನಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದು ನನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿನಿಮಾ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೋಡಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನೋರಂಜನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಹೇ ಬೇಬಿ', 'ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯಾ' ಮತ್ತು 'ಮಿಷನ್ ಮಂಗಲ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನೀಸ್ ಬಾಜ್ಮಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದಿಲ್ ರಾಜು ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಲಿಕವಾಗಿ 'ರಾಮ್ ಔರ್ ಶ್ಯಾಮ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ರಾಜ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.