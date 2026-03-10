ಆಲಿಯಾ, ಶಾರ್ವರಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಆಲ್ಫಾ’ ಜುಲೈ 10ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ

<p>ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಭಾಗವಾದ, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಶಾರ್ವರಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಆಲ್ಫಾ’ ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 10ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. </p>.<p>‘ದಿ ರೈಲ್ವೆ ಮೆನ್’ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಶಿವ್ ರವೈಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಏ.17ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ ‘ಪಠಾಣ್’, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ ‘ಟೈಗರ್’ ಹಾಗೂ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ನಟನೆಯ ‘ವಾರ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್(ವೈಆರ್ಎಫ್) ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ‘ಏಕ್ ಥಾ ಟೈಗರ್’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾದರಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವೈಆರ್ಎಫ್ ಪ್ರಾಂಭಿಸಿತ್ತು. ‘ಆಲ್ಫಾ’ ಜೊತೆಗೆ ‘ಪಠಾಣ್–2’ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಮಾನ್–ಶಾರುಖ್ ಜೊತೆಯಾಗಿರಲಿರುವ ‘ಟೈಗರ್ ವರ್ಸಸ್ ಪಠಾಣ್’ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ವೈಆರ್ಫ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>