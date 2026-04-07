ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ: ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ

ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಟನೆಯ, ಅಟ್ಲೀ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿರುವ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ 'AA22xA6' ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಅಸಲಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಾಳೆ (ಏಪ್ರಿಲ್ 8) ರಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 44 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾಳೆ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏನಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕೂತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ', ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಆನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅಟ್ಲೀ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ.</p><p>ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಿನಿಮಾವಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ AA22xA6 ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿರ್ಮಾಕರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.