ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಪುಷ್ಪ

ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು 44ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಟ್ಟಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯೇ ಮನೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದೆಡೆ ಇಂದು (ಏಪ್ರಿಲ್ 8) ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವರ ನಟನೆಯ 'AA22 x A6' ಎಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೇ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೈಮುಗಿಯುವ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಟ್ಲೀ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಕುರಿತು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆಟ್ಲೀ ಅವರು ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ತೋಳದ ಉಗುರಿನ ಚಿತ್ರವಿದೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾದ ಕೌತುಕತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ.