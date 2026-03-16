ತೆಲುಗಿನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಅರ್ಹಾ, ಚೆಸ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ತರಬೇತುಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ 5 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರಿ ಅರ್ಹಾ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಚೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರ್ಹಾ, ಚೆಸ್ ಪಜಲ್ನ 30 ಕಠಿಣವಾದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆಸ್ ಕಲಿಯಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೋಬೆಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಚೆಸ್ ತರಬೇತುಗಾರ್ತಿ ಎಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಯ್ ಚೆಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹಾ ಚೆಸ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಲಿಂಗಂ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರ ಸಮಿತಿ ಅರ್ಹಾ ಅವರಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಿದೆ.

ಅರ್ಹಾ ಚೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಟನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ನಟನೆಯ 'ಶಾಕುಂತಲಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹಾ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ 'ಅಂಜಲಿ ಅಂಜಲಿ' ಎಂಬ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಹಾಗೆ ಆಯಾನ್ ಎಂಬ ಸಹೋದರನಿದ್ದಾನೆ.