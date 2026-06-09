<p>ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ ‘ಪೆದ್ದಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ‘ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಟನೆ, ನತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>. <p>ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅವರ ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ‘ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ–ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು’ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾವು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹250 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಗಳಿಕೆ ₹169.70 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಗಳಿಕೆ ₹47 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಪಾತ್ರದ ವಿವಾದಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಅವರು ‘ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಾಗಿ’ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>