ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema

ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ: ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸಮನ್ಸ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 10:51 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 10:51 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಾಲ್ತುಳಿತ: ಆರೋಪಿಗಳ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ
ಕಾಲ್ತುಳಿತ: ಆರೋಪಿಗಳ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ: ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲೇ ನಡೆಸಲು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಿಜಯ್ ಮನವಿ
ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ: ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲೇ ನಡೆಸಲು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಿಜಯ್ ಮನವಿ
Allu ArjunStampedeCourtSUMMONSpushpa

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT