ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ: ಪತ್ನಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಕಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಅಲ್ಲು

<p>ತೆಲುಗಿನ ತಾರಾ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 15ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ₹1.6 ಕೋಟಿಯ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಎಎಂಜಿ ಸಿಎಲ್ಇ 53 ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p>.ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಜತೆ ಮದುವೆಯಾದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಹೋದರ ಸಿರೀಶ್.<p>ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರಿನ ಕೀ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸ್ನೇಹ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಪತಿಗೆ ಅಪ್ಪುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಡಿಯೊದ ಜೊತೆ ‘ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಕ್ಯೂಟಿ. 15 ವರ್ಷಗಳ ಒಡನಾಟ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೂರ ಸಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಜೊತೆ 2011ರ ಮಾರ್ಚ್ 6 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇವರಿಗೆ ಆಯಾನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಹಾ ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಎಎಂಜಿ ಸಿಎಲ್ಇ 53 ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.6 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೊ ಇನ್ಲೈನ್-ಸಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾರು ಕೇವಲ 4.2 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 0 ಕಿ.ಮೀ ಇಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>