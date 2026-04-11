<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕನ್ನಡದ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಸನ್ ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.</p><p>ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೃಶ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ, ಸುಮಾರು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ತುಣುಕು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮೌನವಹಿಸಿದ್ದರೂ, ಇದೀಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ನಿಮಿಷದ ಎಚ್ಡಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಲ್ ಮುರುಗನ್ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಡಿಸಿಎಂ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು, ಎಲ್ ಮುರುಗನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟಿವಿಕೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡುವೆ, ಜನರೂ ಫೈರಸಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ ಚಿತ್ರ ಈ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತೆರೆ ಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು. ಎಚ್.ವಿನೋತ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮೊದಲೇ ದುಬಾರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದವು.</p>.ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಕಷ್ಟ: ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲೆ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಸೋರಿಕೆ.ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ: ಜನನಾಯಗನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಿ.ಧನಂಜಯನ್.