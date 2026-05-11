‘DDLJ’ಯ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಲಿ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಟ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಮನವಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಕಾಜಲ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೆಂಗೆ' ಸಿನಿಮಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಟ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಸೋಮವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

1995ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಜಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈಲಿನಿಂದ ಕೈ ಚಾಚುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಜಲ್ ಓಡಿ ಬಂದು ರೈಲು ಹತ್ತುವ ದೃಶ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದ ಕ್ಷಣವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಂದೆ 'ಧರಮ್ವೀರ್' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ಈ ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಪ್ತಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ಇಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಆ ದೃಶ್ಯ ನೆನಪಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಟ ಮನವಿ

'ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುವಾಗ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂತಹದೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಖೇರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮಗೆ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಯಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಫರಿದಾ ಜಲಾಲ್, ಮಂದಿರಾ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಹಿಮಾನಿ ಶಿವಪುರಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.