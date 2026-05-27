RCB Vs GT ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಗಮನಸೆಳೆದ ಅನುಷ್ಕಾ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಉಂಗುರ? ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

ಧರ್ಮಶಾಲಾ: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

ಸರಳವಾದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಟಾಪ್ ಹಾಗೂ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಫೋಟೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉಂಗುರ ಈಗ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಪಂದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಉಂಗುರದಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಂಡು, ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಬಳಕೆದಾರರು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಬೆರಳಿಗೆ ಧರಿಸಿರುವುದು ಏನು? ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎಐ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ 'ಗ್ರಾಕ್'ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಕ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಕೌಂಟರ್ ರಿಂಗ್ (Digital Tally Counter Ring). ಇದನ್ನು ಜಪ ಕೌಂಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಯರ್ ಕೌಂಟರ್ ರಿಂಗ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಏನಿದು 'ಜಪ ಮಾಲಾ ಕೌಂಟರ್'?

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಪಮಾಲೆಯ ಆಧುನಿಕ ರೂಪವೇ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಪ ಕೌಂಟರ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವಾಗ, ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ?: ಈ ಸಣ್ಣ ಸಾಧನವನ್ನು ಬೆರಳಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿದಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಬಟನ್ ಒತ್ತಬೇಕು. ಆಗ ಮಂತ್ರಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ.

ಅನುಕೂಲ: ಇದು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ (ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ) ಎಣಿಸುವ ಗೋಜಿಲ್ಲದೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಪ ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ವೃಂದಾವನದ ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ಶರಣ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.

ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಆರ್ಸಿಬಿ!

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಎದುರು ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ. ಈ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಶಸ್