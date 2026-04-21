ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿರುಷ್ಕಾ: ಅನುಷ್ಕಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಕುರ್ತಾದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಕುರ್ತಾ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿರಾಟ್ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಕಾ ದಂಪತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಹಾಗೂ ತಿಲಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವರ ಜಪ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ನಡುವೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಅನುಷ್ಕಾ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ನ ಬೆಲೆ ₹25,500 ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹತ್ತಿಯಿಂದ ನಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಉಡುಪಾಗಿದೆ. ಅವರ ದುಪ್ಪಟಾ ಬೆಲೆಯು ₹8,800 ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರು ಧರಿಸಿರುವ ಉಡುಪಿನ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ₹34,300 ಆಗಿದೆ.

ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಉಡುಪು ದೇಶಿಯ ಕಸೂತಿ ಕಲೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ದವಾದ ತೋಳು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಹೂವಿನ ಕಸೂತಿಯಿಂದ ಉಡುಪನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿರಾಟ್ ಅವರು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಪೂರ್ಣ ತೋಳಿನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೆನಿನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಕ ಧರಿಸಿದ್ದರು.