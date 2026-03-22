ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ?

ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಟನೆಯ, ಅಟ್ಲೀ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿರುವ ಇನ್ನೂ ಹೆಸರು ಅಂತಿಮವಾಗದ 'AA22xA6' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಜೊತೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಇದುವರೆಗೂ ನಟಿಸುವುದಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ನಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರ ಮೊದಲ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾವಾಗಲಿದೆ.</p><p>ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2018ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಝೀರೋ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 2022ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಚಕ್ಡಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಜೂಲನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾದ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'AA22xA6' ಹಲವು ತಾರೆಯರ ಸಿನಿಮಾವಾಗಲಿದ್ದು, ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ತಾರಾ ನಟಿಯರು ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಅಭ್ಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.