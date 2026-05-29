ಹಳೆಯ ದಿನಗಳ ಮೆಲುಕು; ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಆಶಾ ಭಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು

'ರಾಬರ್ಟ್' ಚಿತ್ರದ ನಟಿ ಆಶಾ ಭಟ್ ಹಾಗೂ 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸಿನಿಮಾದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಮುಂಬೈನ ಸಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, 'ನಾವು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ, ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಸಂತೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ದಿನಗಳಿಂದ ನೋಯೋನಿತಾ ಲೋಧ್, ವರ್ತಿಕಾ ಸಿಂಗ್, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ .ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ನಾವು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೂ ನಾವಿಷ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ನಗು-ಹರಟೆ ಗುಣಗಳು ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿವೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಹಳೆಯ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.