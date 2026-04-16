ಜುಮ್ಕಾ ಗಿರಾ ರೆ...ಆಶಾ ನಿಧನದ ಬೆನ್ನಲೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಠಿಸಿದ ಬರೇಲಿಯ ಜುಮ್ಕಾಗಳು

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರೇಲಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜುಮ್ಕಾ (ಕಿವಿಯೋಲೆ) ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಠಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರು ಈ 'ಜುಮ್ಕಾ'ವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, '1966ರ 'ಮೇರಾ ಸಾಯಾ' ಚಿತ್ರದ 'ಜುಮ್ಕಾ ಗಿರಾ ರೆ, ಬರೇಲಿ ಕೆ ಬಜಾರ್ ಮೇ' ಹಾಡಿಗೆ ಆಶಾ ಅವರು ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಾಡು ಬರೇಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ 'ಜುಮ್ಕಾ'ವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಲು ಈ ಹಾಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಆಶಾ ಅವರ ನಿಧನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಈ ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದು, ಯುವತಿಯರು ಬರೇಲಿ 'ಜುಮ್ಕಿ' ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಯಾತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರು ಕೂಡ, ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಬರೇಲಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜುಮ್ಕಾಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೆಲೆಯೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇನ್ನೂ, ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಅವರು ಎಂಟು ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಸೇರಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 2008ರಲ್ಲಿ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.