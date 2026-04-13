ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೂ ಅದೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಲವು ವರ್ಷ ಮಾತನಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಲತಾ–ಆಶಾ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ನಿಧನದೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುಗಾಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆಯೋ? ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಅಷ್ಟೇ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ.</p><p>ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಅಕ್ಕ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ 92ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ, ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ 92ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ) ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p><p>ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು? ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆಗಾದವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಬಹು ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.</p><p>ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಳಿದ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳು. ಇಬ್ಬರದ್ದೂ ಭಾಷೆ, ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳು ನೆನೆಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸುಮಧುರ ಕಂಠ.</p><p>ಮೆಲೊಡಿ ಕ್ವೀನ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ತಂಗಿಯಾಗಿರುವ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ, ಲತಾ ಅವರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಆದರೆ, ಆಶಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಠ ಗುರುತನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಶಾ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಪ್ರಭಾವ, ಅದ್ಭುತ ಗಾಯನದ ಅರಿವು ಇತ್ತಾದರೂ, ತಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. </p><p>ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿಯ ಕುರಿತು ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವದಂತಿಯನ್ನು ಆಶಾ ಹಾಗೂ ಲತಾ ಇಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಗೆಳದಿದ್ದರು.</p><p>ಅಕ್ಕ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿಯ ಕುರಿತು ಸಂದರ್ಶನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಆಶಾ, ‘ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮದ ಜನರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಬಿಪ್ರಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿಸದೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನೆದು ನಗುತ್ತಿದ್ದೆವು’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p><strong>ಅಕ್ಕ–ತಂಗಿಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?</strong></p><p>ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ತಮಗಿಂತ 15 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದ ಗಣಪತ್ರಾವ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಶಾ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಆಶಾ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವು ಅವರನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ದೂರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅಕ್ಕ ಲತಾ ಅವರು ತಂಗಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.Asha Bhosle: ಗಾನ ಮುಗಿಸಿದ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ.ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದರು.. .<p><strong>ಅಕ್ಕನಂತೆ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಶಾ ಅವರು ಶೈಲಿ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?</strong></p><p>ಆಶಾ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಲತಾ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಂತೇ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಾಡಿನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಾನು ಸಂಗೀತಗಾರರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವಳು. ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಯಕರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ, ಅಕ್ಕ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಅಕ್ಕನ ಧ್ವನಿಯಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಹಾಡಿದ ಹಾಡನ್ನು ನನ್ನದು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅವರು ನನ್ನ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು’. </p><p>‘ಆಗ ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ, ಅಕ್ಕನಂತೆ ಹಾಡಿದರೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುರುತು ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಬರುವ ಖ್ಯಾತಿಯು ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ನಾನು ಹಾಡುವ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. </p><p>ಇನ್ನೂ ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ‘ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ನಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು’ ಎಂದಿದ್ದರು,</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>