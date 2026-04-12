Asha Bhosle Leaves Behind: ₹250 ಕೋಟಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ₹100 ಕೋಟಿಯ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ

ಮುಂಬೈ: ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ನಿಧನದೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುಗಾಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p><p>ಕೆಲ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ₹200-₹250 ಕೊಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಅವರ ಬಹುತೇಕ ಸಂಪಾದನೆಯು ಅವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಿಂದೇ ಬಂದಿದೆ. 20 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 12,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಆಶಾ ಆ ಬಳಿಕ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್, ಘಜಲ್, ಕ್ಯಾಬ್ರೆ ಮತ್ತು ಪಾಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡಂಬಂಡಿಕೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.</p><p> ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಕೈಹಾಕಿದ್ದ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಶಾಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರಪಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. 2002ರಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಳಿಕ ಕುವೈತ್, ಬಹ್ರೇನ್, ಬ್ರಿಟನ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. </p><p>ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಶಾ, ₹80-100 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು.</p><p>ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ದುಬೈ, ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಾದ್ಯಂತದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು.