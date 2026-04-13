ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಸೋನು ನಿಗಮ್: ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್

ಮುಂಬೈ: ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ (92) ಅವರು ಭಾನುವಾರ (ಏ. 12) ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು (ಏ.13) ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಗಾಯಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರು ಆಶಾ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಾಯಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರು ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊದ ಜೊತೆಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬರಹದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತಾಪ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, 'ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಸಂಗೀತದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ಕೊನೆಯ ಕೊಂಡಿ ಕಳಚಿದೆ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಯಕಿ ಇಂದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗಲಿ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹತ್ತಾರು ಸೋಲು, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ಏರಿದ್ದರು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಸಂಗೀತದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಆಶಾ ಜೀ, 1994ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಆಯಿತು. 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಾಡಿದ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.