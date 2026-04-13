ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ, ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಬಳಿಕ ವಿಚ್ಛೇದನ: ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ

ಮುಂಬೈ: ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ನಿನ್ನೆ (ಏಪ್ರಿಲ್ 12) ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ) ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಗರಿಷ್ಠ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಸರಳವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕಲ್ಲು–ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾದಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಸುಮಾರು 8 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.

16ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ

ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಣಪತ್ರಾವ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಎಂಬುವವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾರೆ. ದಂಪತಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಶಾ ಅವರು, 1960ರಲ್ಲಿ ಪತಿಯಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಅದಾದ 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 1980ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ರಾಹುಲ್ ದೇವ್ ಬರ್ಮನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಸಂಗೀತ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕಪಲ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಜೋಡಿಯು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅನೇಕ ಐಕಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ವರ್ಷಾ ಭೋಸ್ಲೆ 2012ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಹೇಮಂತ್ ಕೂಡ 2015 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದಾಗಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.